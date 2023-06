Avellino, FdI inaugura la nuova sede e apre a un accordo con Festa Il vice ministro Cirielli: "Possiamo mettere in campo candidati autorevoli"

E' stato il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ad inaugurare la nuova sede cittadina di Fratelli d'Italia ad Avellino, nella Galleria Magnolia lungo Corso Vittorio Emanuele. Un partito che si sta radicando sempre di più sul territorio irpino. Per l'onorevole Gianfranco Rotondi era necessario dotarsi di un punto di riferimento in centro città.

Con lui e con Cirielli lo sguardo è già proiettato alle prossime amministrative nel capoluogo irpino, in programma tra un anno.

“Bisogna essere oggettivi, Festa è un civico ma molti della sua amministrazione hanno sostenuto Fratelli d’Italia e l' elezione di Rotondi; senza nessun tipo di accordo politico preventivo - spiega Cirielli - Festa non si è schierato con nessuno e, questo, a mio avviso, è molto positivo. Io penso che Fratelli d’Italia, Forza Italia, così come la Lega, possono mettere in campo candidatati autorevoli".

Più cauto Rotondi: “Sicuramente ci sono tappe intermedie ma il centrodestra sicuramente vuole provarci. Io penso che bisogna dire le cose come stanno: Gianluca Festa è una brava persona, stimata in città, e che ha idee di sinistra ambientalista. Una unione di vedute potrebbe esserci nel movimento cui noi abbiamo dato vita (Verde e Popolare). Chiaramente, dire che il sindaco è di centrodestra lo trovo però ingiusto per il sindaco e anche per lo stesso centrodestra”.