Fisco, Ricciardi: "Grazie al Pd agevolazioni fiscali per le aree periferiche" Misura fondamentale per contrastare lo spopolamento

"Èstato appena approvato un emendamento Pd alla delega fiscale, a firma mia e dei colleghi Merola, D’Alfonso, Stefanazzi e Tabacci, che prevede la possibilità di concedere una specifica agevolazione per un periodo limitato di tempo per coloro che trasferiscono la propria residenza nei comuni periferici e ultrapreriferici come individuati dalla strategia nazionale delle aree interne".

Così Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e componente della commissione finanze.

"Una fiscalità di vantaggio per tutte queste aree marginali è fondamentale per contrastare lo spopolamento, favorire l’insediamento di imprese e dare nuove opportunità di lavoro.

Si tratta - aggiunge Ricciardi - della misura più incisiva per contrastare lo spopolamento e rilanciare queste aree. È indispensabile il mantenimento e la crescita delle attività produttive locali e quindi di occasioni di lavoro, soprattutto per i giovani. Un’attività economica e produttiva situata in una zona marginale paga le stesse imposte di una che si trova nei centri urbani ma con uno svantaggio competitivo assai più rilevante per molte ragioni. La fiscalità di vantaggio è un modo concreto per colmare almeno in parte questo gap. Abbiamo provato a dare un primo segnale". Così conclude il vicepresidente del gruppo dem.