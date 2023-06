Autonomia, il Pd: "Il sindaco Festa folgorato sulla via della destra" Il circolo Aldo Moro: "Persa occasione storica per difendere i diritti dei suoi cittadini"

"Il Circolo Aldo Moro PD ed il Comitato parte da noi Avellino ritengono che sia, estremamente, grave la mancata partecipazione del sindaco di Avellino alla manifestazione per dire no all' autonomia differenziata, che si svolgerà a Napoli il 14 e 15 luglio, su iniziativa della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Sorprende che, mentre poco più di un mese fa, la maggioranza di Gianluca Festa, su proposta dell'opposizione consiliare, aveva votato una mozione contro l'autonomia differenziata, oggi con un repentino cambio di rotta, il primo cittadino, degno del miglior dott Jekyll e mr Hyde, folgorato, probabilmente, sulla via della destra, si sia dichiarato favorevole ad una riforma che è, palesemente, nemica del Meridione".

"Tale posizione conferma la lontananza siderale di Gianluca Festa dalle idee e dai valori del Partito Democratico, collocandolo nell'alveo del peggior opportunismo e trasformismo di quelle classi dirigenti che, storicamente, hanno penalizzato il Sud - continuano i dem del circolo Aldo Moro - Con questi atteggiamenti, la città di Guido Dorso, ancora una volta, perde l'occasione storica per difendere i diritti dei suoi cittadini, soprattutto dei più giovani. A differenza di Festa, il Partito Democratico è, decisamente, contrario a detta riforma, che spaccherebbe in due l'Italia, aumentandone le diseguaglianze e le disparità sociali. Proprio perciò su tale tema, il Circolo Aldo Moro terrà una sua iniziativa nel pomeriggio del 12 luglio al Circolo della Stampa".