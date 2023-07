Avellino, Giordano: "Urbanistica senza regole, regna la speculazione" Il consigliere comunale Pd ospite a Punto di Vista in onda su Ottochannel

Un'urbanistica senza regole in cui si favoriscono sempre i soliti noti.

E' l'affondo del consigliere di opposizione del Comune di Avellino Nicola Giordano, ospite del direttore Pierluigi Melillo nella rubrica "Punto di vista". Manca una visione di città pubblica, per questo l'esponente del pd torna a chiedere le dimissioni dell'assessore Emma Buondonno, "In città c'è una speculazione smodata dei soliti noti, delle solite imprese e in un'ottica di tutto è possibile, senza regole e di conseguenza il privato si adegua - dichiara l'esponente del Pd - il Comune soccombe e la città pubblica non si realizza. Questo è il nodo. Per questo ho chiesto le dimissioni dell'assessore Buondonno. E mi sembra strano che l'assessore Buondonno non senta la sensibilità di rassegnare le dimissioni. Io ho la sensazione come se si stesse di fronte a un assalto alla diligenza. I soliti noti, naturalmente, sono delle imprese che legittimamente fanno il loro mestiere, ma fanno soprattutto il loro interesse”.