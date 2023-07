Avellino, il Pd chiama Sarracino al tavolo tematico sulla cultura Continua il percorso di costruzione del centrosinistra

Il percorso del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative ad Avellino continua. Pd, M5s, Sinistra Italiana, SiPuò, App e Controvento, e poi Soma, Arci, Acli, Legambiente, Insieme per Avellino e l’Irpinia, hanno tracciato al rotta verso l'appuntamento elettorale della prossima primavera aprendo diversi tavoli temaatici per favorire la partecipazione e l'ascolto.

Domani il Partito Democratico, alle ore 18, presso le Querce di Valle, lancia un’ulteriore iniziativa. All’appuntamento sarà presente al tavolo tematico sulla cultura anche il deputato Marco Sarracino, nella funzione di delegato della segreteria nazionale per le materie coesione territoriale, Sud e aree interne.