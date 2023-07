Udc, Cesa nomina Romei responsabile nazionale della cultura Le congratulazioni del partito della provincia di Avellino

Il segeratrio nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa ha scelto l'irpino gennaro Romei per guidare la consulta nazionale della Cultura del partito.

L’UDC della Provincia di Avellino si congratula con il Segretario Provinciale, Gennaro Romei, per la prestigiosa nomina ricevuta, a testimonianza dell’ottimo lavoro di radicamento sul territorio del Partito. Tale nomina testimonia la rinnovata attenzione dei vertici nazionali per l’Irpinia e premia il protagonismo di un partito che in maniera fattiva rappresenta sempre più un punto di riferimento per l’elettorato irpino. Al neoresponsabile nazionale della Cultura l’augurio di un proficuo lavoro.