Livio Petitto a Scilla: pronti alla sfida del Ponte sullo Stretto di Messina Petitto: noi con Fitto per fare crescere il Sud

"Se cresce il Sud cresce l'Europa”, lo slogan che sta accompagnando la nuova tappa di EcrParty, il partito dei conservatori e riformisti europei presieduto da Giorgia Meloni, in corso a Scilla per volontà dell’eurodeputato Denis Nesci, "che ringrazio per l’invito". Spiega Livio Petitto in una nota stampa

"Non è certo casuale la scelta della location individuata dall’amico Denis, la città metropolitana di Reggio Calabria dove sorgerà il ponte sullo Stretto. Una iniziativa politica che, nel suo complesso, ci spinge a cogliere le opportunità riguardanti la regolamentazione europea e la collaborazione in materia di commercio, infrastrutture per i trasporti e agricoltura, grazie anche al Ministro Raffaele Fitto, non a caso presente ad una tre giorni che è stata occasione per confrontarsi con tanti amici sui temi politici più caldi all’orizzonte. In Regione Campania, con il gruppo moderatie E Riformisti che rappresento, non ci faremo trovare impreparati a raccogliere questa sfida". Conclude Petitto.