Solofra, nessuna sorpresa: Nicola Moretti torna sindaco E' l'esito della ripetizione del voto nelle sezioni 3 e 5

Nicola Moretti torna sindaco di Solofra. Questo l’esito della ripetizione del voto del giugno 2022, limitatamente alle sezioni 3 e 5.

Moretti ha voluto ringraziare i concittadini diffondendo una nota:

“Cari Solofrani, devo dirvi grazie ancora una volta. Nel giro di un anno mi avete concesso di nuovo la vostra fiducia, questa volta con numeri ancora più netti rispetto alle elezioni precedenti, sintomo che, oltre ai programmi e alle idee che vi abbiamo rappresentato in campagna elettorale, avete apprezzato anche i nostri primi mesi di amministrazione.

Già da domani sarò al lavoro per ripartire da dove ci siamo dovuti fermare - prosegue -. Un altro grazie lo voglio dire alla mia squadra, dal primo all’ultimo: abbiamo fatto insieme un enorme lavoro e oggi ne raccogliamo i frutti, attraverso la fiducia della nostra gente. Da domani riparte il nostro percorso. Voglio promettere un’ultima cosa alla città, prima di indossare di nuovo la fascia tricolore: sarò, come ho cercato di fare già prima, il sindaco di tutti, non solo di chi ha creduto in me.

Dopo mesi di toni alti, di dibattiti aspri, di ricorsi e di offese, Solofra ha bisogno di ritrovare pace e serenità e lavorerò ogni giorno affinché si recuperino entusiasmo e senso di comunità. Va bene discutere, ma che si discuta di problemi, di progetti, di sviluppo: è un invito che rivolgo alle opposizioni e a tutti i cittadini che intendono concorrere a rendere grande la nostra città. Solofra, è ora di ricominciare insieme!” ha concluso il sindaco Moretti.