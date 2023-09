Fratelli d'Italia, convention ad Avellino: "Attenzione alle aree interne" E Rotondi rilancia: "Pronti alla sfida delle amministrative e per le regionali"

Ad Avellino si è aperta la due giorni di convention del centrodestra campano per tracciare il bilancio del primo anno di governo nazionale e lanciare le sfide per il futuro. Tra queste ci sono senz'altro gli appuntamenti elettorali con le amministrative di Avellino e le prossime regionali.

“Abbiamo scelto Avellino come tappa campana di questa manifestazione, promossa dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera e del Senato, per lanciare un segnale forte alle aree interne che sono state completamente trascurate dai governi nazionali precedenti e sono assenti nell'agenda politica istituzionale di De Luca” - dichiara il commissario provinciale, senatore Antonio Iannone.

Per Gianfranco Rotondi "il centrodestra sarà in campo da protagonista. Le prossime elezioni, sia a livello locale ad Avellino che regionali, saranno decisive. Ci sono molte discussioni e ipotesi, tra cui la possibile candidatura del ministro Sangiuliano in contrapposizione a De Luca. Tuttavia, le cose sono ancora in fase di definizione. Il centro-destra è coinvolto in tutte queste partite".

"A livello locale, c'è una sfida difficile da affrontare, ma non è impossibile superarla. Per le elezioni regionali, una candidatura del ministro Sangiuliano sembra vincente così come altre figure con esperienza governativa e politica, come Cirielli o esponenti della società civile. Insomma siamo pronti”.