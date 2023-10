Voto Avellino, Palmieri: "Non staremo mai dove non siamo benvoluti" Il coordinatore di Italia Viva replica a Sinistra Italiana sul campo largo

Campo largo nel centrosinistra, si lavora per trovare un punto di sintesi ed equilibrio verso le amministrative 2024 ad Avellino.

All'indomani della Festa dell'Unità il consigliere regionale Maurizio Petracca rivendica il lavoro fatto sin qui. "Non mi appassiona il dibattito su primarie si, primarie no. Piuttosto cercare di allargare il campo contro la destra mascherata di Festa".

Ma intanto non mancano le fibrillazioni. In una nota Sinistra Italiana attacca: "Italia viva fuori da questo percorso" il cordinatore Beniamino Palmieri replica cosi: "Noi abbiamo manifestato pubblicamente una disponibilità a discutere della possibilità di essere coinvolti in una alleanza politica per le amministrative. E' evidente che siamo solo all’inizio e abbiamo necessità di contribuire alla discussione in essere. Siamo convinti di avere un patrimonio di idee e di consenso che può tornare utile all’economia di tutti".

"Credo - ha concluso - che questo sia il modo peggiore per avvicinarsi alla tornata elettorale. Non staremo mai dove non siamo benvoluti e dove non viene data la giusta attenzione alla nostra storia e all'esperienza degli amministratori che si sono avvicinati ai tanti cittadini che ci premiano con il loro voto".