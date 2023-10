Campania, è boom di interventi dei Vigili del fuoco per vespe e calabroni Il consigliere Ciampi: la Regione tuteli il Corpo dei caschi rossi

“Il Corpo dei Vigili del Fuoco è chiamato a intervenire sempre più frequentemente per la rimozione di nidi di calabroni, vespe e altre specie di imenotteri pungenti. Negli ultimi sei anni la Campania è risultata la regione italiana più colpita da interventi di bonifica, passando dai 2.000 del 2017 ai quasi 7.000 del 2022. L’esorbitante numero di richieste d’aiuto rappresenta un carico di lavoro troppo oneroso per gli operatori coinvolti e distoglie considerevoli forze dal principale ambito lavorativo del Corpo, il contrasto agli incendi, mettendo a grave rischio la sicurezza degli operatori in servizio presso i Comandi provinciali della Campania”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi.

“Per queste ragioni ho chiesto alla giunta regionale di stipulare con il Corpo dei Vigili del fuoco un’intesa, sul modello dell’accordo stipulato dall’Emilia-Romagna, che preveda, in funzione integrativa rispetto agli interventi di competenza del Corpo, l’impiego operativo di personale e mezzi dei Vigili del fuoco in squadre ridotte, al di fuori degli ordinari turni di lavoro. Nella mia interrogazione - conclude Ciampi - chiedo inoltre quali provvedimenti l’amministrazione regionale abbia preso affinché i competenti servizi delle ASL forniscano alle unità del Corpo dei Vigili del fuoco impegnate nelle attività di bonifica di insetti precise istruzioni per un utilizzo in sicurezza delle sostanze disinfestanti, in modo da salvaguardare la salute degli operatori e di tutte le altre persone esposte al contatto”.