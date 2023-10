Iannone (Fdi): Nuovamente ad Avellino con Cirielli e Meloni “Il 22 ottobre 2023 ad Avellino la seconda giornata della manifestazione “L’Italia Vincente"

“Il 22 ottobre 2023 saremo nuovamente ad Avellino per tenere la seconda giornata della manifestazione “L’Italia Vincente – 1 anno di risultati”. Abbiamo deciso di confermare la stessa location (Hotel de la Ville, via Palatucci 20), lo stesso programma e la stessa organizzazione. Dopo il grande successo del 23 settembre scorso riconfermiamo la nostra attenzione per le aree interne della Campania abbandonate dai precedenti governi nazionali di centrosinistra e completamente ignorate dalla politica regionale di De Luca. Il 22 ottobre prossimo saremo a giusto un anno dal giuramento del Governo Meloni ed i gruppi parlamentari del partito terranno in tutta Italia delle manifestazioni regionali che vedranno le conclusioni in video collegamento, dalle ore 10:45, del Presidente Nazionale di FdI e Presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni. Prima delle conclusioni del nostro leader Nazionale i lavori, che si apriranno alle ore 9,15, vedranno l’intervento del Vice Ministro agli Esteri, On Edmondo Cirielli, che relazionerà sul Piano Mattei e la politica estera del Governo. Sono certo che insieme a tutti i colleghi parlamentari campani, eletti negli enti locali, dirigenti, militanti e simpatizzanti segneremo un nuovo successo di partecipazione come già accaduto nella prima giornata tenuta a settembre”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.