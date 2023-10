Voto Avellino, centrosinistra in alto mare: solo a novembre il candidato sindaco Nel campo largo Prosegue un percorso tortuoso e con troppe contrapposizioni

Slitta la scelta dell'anti-Festa per le elezioni amministrative ad Avellino. Un percorso che procede nel campo largo del centrosinistra non senza intoppi e indecisioni.

Solo il prossimo mese potrebbe arrivare l'identikit del candidato da contrapporre a Gianluca Festa nella tornata elettorale della prossima primavera, non prima che il Pd abbia effettuato un passaggio nella direzione provinciale.

Le difficoltà sono evidenti: dallo scontro interno sulle primarie ai distinguo tra i poli estremi della larga coalizione. Sinistra Italiana ha posto il veto alla partecipazione di Italia Viva. Beniamino Palmieri ha replicato che Italia Viva non sarà mai dove non è benvoluta.

E anche Rifondazione Comunista, tramite il segretario cittadino Costantino D'Argenio, si dice fuori dall'ammucchiata. "Noi non saremo mai con il Pd".

Lo scouting per il candidato va avanti, quindi, non senza difficoltà e vede impegnato in prima persona il consigliere regionale dem Maurizio Petracca per trovare una quadra, al momento, piuttosto difficile.