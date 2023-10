Conza della Campania, Annarita Masini aderisce a Primavera Meridionale E' consigliera comunale di maggioranza nel comune altirpino

Annarita Masini, Consigliera comunale di maggioranza al Comune di Conza della Campania dichiara: “ È un onore aderire all’associazione metapolitica Primavera Meridionale fondata dal Presidente Sabino Morano. Ho sempre tentato di caratterizzare il mio percorso con l’impegno per il territorio focalizzando le mie migliori energie sull’attività associazionistica, riservando un occhio di riguardo per le tematiche ambientali.

Col passare del tempo ho apprezzato la costante dedizione del gruppo “Primavera Meridionale “ in merito alle problematiche sociopolitiche irpine e campane.

Spero di poter aiutare a far crescere ancora di più un ambiente politico composto da figure che già nel recente passato hanno dimostrato competenza e passione in ogni percorso politico vivendone una dimensione apicale. Ho promesso in campagna elettorale che avrei dato tutta me stessa per il mio paese non relegando mai il mio ruolo istituzionale soltanto all’attività consiliare.

Tantissimi cittadini mi hanno dato fiducia attraverso il voto e credo fortemente di poter ripagare questa fiducia coordinando ogni azione che possa essere proficua al raggiungimento di ogni obbiettivo di sviluppo per la collettività".

L'adesione della consigliera Masini nasce dall'operazione di radicamento territoriale che Primavera Meridionale sta portando avanti in Irpinia grazie all' operoso supporto del Dirigente Giuseppe D’Alessio.