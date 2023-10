Voto Avellino, Cirielli: "Decidono i dirigenti locali". Ma la base boccia Festa Le grandi manovre del centrodestra versoi le amministrative 2024

Fratelli d'Italia fa il pieno alla convention di Avellino e rilancia anche sulle prossime sfide elettorali, a cominciare da quella proprio nel capoluogo irpino nel 2024.

Verso le amministrative 2024 il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli si affida ai dirigenti locali, in particolare al kingmaker Gianfranco Rotondi per definire una candidatura a sindaco autorevole.

“Noi abbiamo avuto una parte della maggioranza che ha sostenuto Rotondi, e di questo dovremo tenere conto. Non si è fatto ancora nulla perchè c'è un momento di caos a livello regionale. Troveremo sicuramente un momento di confronto con gli alleati. Dobbiamo valutare tutte le forze in campo per essere realmente alternativi al Pd di De Luca”.

E sull'opzione Festa la base dei dirigenti locali ci va molto cauta. "In questo momento è un ipotesi da non poter prendere proprio in considerazione – spiega giovanni d'ercole – i matrimoni si fanno in due e mi sembra che ora come ora su entrambi i fronti non ci sia la volontà di procedere in questa direzione”.