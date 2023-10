Sinistra Italiana: "Sì al campo largo per le amministrative ad Avellino" Domenica 22 ottobre si è svolta l'assemblea congressuale



Si è svolta domenica 22 ottobre, presso la sede Spi Cgil di Avellino, l'assemblea congressuale di Sinistra Italiana in vista della celebrazione del terzo congresso nazionale del Partito che si terrà a Perugia il 24-25-26 novembre.

Nella discussione, a cui hanno partecipato anche il coordinatore regionale Tonino Scala e il deputato di Alleanza Verdi Sinistra on. Franco Mari, sono stati trattati temi di carattere internazionale, come il conflitto russo-ucraino e la vicenda palestinese, evidenziando la necessità di rimettere in campo una forte mobilitazione per la Pace, e temi di carattere nazionale.

In particolare è stata sottolineata l'urgenza di ricostruire un campo politico di opposizione alla destra che governa il Paese, e alle politiche regressive e antipopolari che sta mettendo in campo: dall'attacco al redditi di cittadinanza, al rifiuto dell'introduzione del salario minimo, al negazionismo rispetto ai cambiamenti climatici e alle emergenze ambientali.

Sul piano locale, in particolare, in vista delle elezioni amministrative di Avellino, è stato riaffermato il sostegno e la partecipazione al tavolo della forze progressiste insediato a partire dalla manifestazione dello scorso 9 giugno per la costruzione di una proposta politica di innovazione e cambiamento che possa contendere alla destra e al sindaco uscente la guida della città.

Al termine del dibattito si è proceduto al voto dei documenti nazionali.

Il documento n.1 "Diritti al futuro" (primo firmatario il segretario nazionale Nicola Fratoianni) ha ottenuto 45 voti. Nessun voto invece per il documento n.2 "Serve un'alternativa".

Sono stati eletti delegati e delegate, per il congresso regionale: Luca Beatrice, Luigi Adamo, Carmelo Gramaglia, Raffaele Aurisicchio, Giuseppe Pedoto, Giancarlo Giordano, Floriana Mastandrea, Noemi Aurisicchio, Rita Labruna, Emanuela Caravano, Vittoria Troisi, Sara Zeccardo.

Per il congresso nazionale: Roberto Montefusco. Antonio Caggiano, Noemi Aurisicchio, Michela Ziccardi.