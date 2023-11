Dogana, è scontro. Controvento ribadisce: "Se perdi i fondi sei incapace" L'associazione politica cittadina in una nota: "Responsabilità chiarissima"

Botta e risposta tra l'associazione Controvento e il sindaco Gianluca Festa sul destino della Dogana di Piazza Amendola ad Avellino.

"La reazione scomposta che il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha avuto alla nota con cui l’associazione “Controvento” denunciava la perdita del finanziamento destinato al restauro della Dogana di piazza Amendola dimostra che quanto affermato risponde assolutamente alla verità - si legge ancora in una nota diffusa oggi dall'associazione politica avellinese - . L’amministrazione comunale non è stata capace di rispettare i tempi e le modalità del finanziamento regionale per pura e clamorosa incapacità: non soltanto non c’è alcun automatismo nel trasferimento della pratica alla prossima programmazione e, semmai ciò dovesse avvenire, sarebbe a discapito di altri interventi. Insomma, la città di Avellino resterebbe comunque penalizzata e la responsabilità è chiarissima. Di questo il sindaco Festa dovrebbe preoccuparsi - conclude il comunicato - . Evitando di continuare a presentarsi come l’uomo nuovo giunto a sanare gli errori di chi in precedenza ha amministrato Avellino: tra coloro che lo hanno fatto c’è anche lui, nelle vesti di vicesindaco e assessore"