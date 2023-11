Borghi Salute e Benessere, a Calitri la presentazione del bando con Bonavitacola Incontro con il Vicepresidente e i Sindaci della Città dell’Alta Irpinia

Il Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania, dott. Fulvio Bonavitacola, incontrerà i sindaci e gli amministratori dei comuni della Città dell’Alta Irpinia. L'evento è fissato per il giorno 11 novembre alle ore 16, presso la sede della Comunità Montana Alta Irpinia, che si trova a Calitri, in Corso Europa n. 12. La riunione porrà al centro dell'attenzione la presentazione dell'Avviso pubblico di SCABEC (Società Campana per la Biodiversità e l'Ecosostenibilità) intitolato "Creazione del modello di rete dei comuni BSB - Borghi Salute e Benessere”: un programma che mira a promuovere la salute e il benessere nei borghi delle aree interne, sostenendo la cooperazione e la sinergia tra i comuni coinvolti.

L'evento offrirà anche una preziosa occasione di discussione sulle tematiche più rilevanti e attuali che riguardano il territorio dell’Alta Irpinia, concentrandosi su progetti di sviluppo e iniziative volte a migliorare la qualità della vita nei venticinque piccoli comuni interessati dalla SNAI