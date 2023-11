Elezioni provinciali, Sacco: "il centrodestra irpino si presenti con una lista" L'auspicio è quello di un tavolo di confronto già nelle prossime ore



“Il centrodestra irpino è chiamato ad un atto di responsabilità e buon senso presentandosi unito con una lista alle prossime elezioni provinciali, per dare finalmente una chiara rappresentanza ai territori.



Auspichiamo già nelle prossime ore un tavolo di confronto con l'impegno di tutti a raccogliere le firme tra gli amministratori di centrodestra.



Riteniamo necessarie le candidature dei sindaci, Carmine De Angelis e Salvatore Vecchia, rispettivamente segretari provinciali di Forza Italia e Lega, a cui vanno aggiunti i riferimenti del consigliere regionale, Livio Petitto, e del sindaco di Montefalcione, Angelo D'Agostino.



Si tratta di un appuntamento elettorale che la coalizione di centrodestra non può disertare o nascondersi ancora dietro liste civiche, anche per questo riteniamo fondamentale coinvolgere i consiglieri comunali di Avellino, Dino Preziosi e Monica Spiezia, ma soprattutto consiglieri di opposizione al comune di Ariano Irpino. Questa volta il centrodestra ha il dovere di essere protagonista con la sua classe dirigente per dare, finalmente, una rappresentanza all'Irpinia a Palazzo Caracciolo”. Lo dichiara in una nota Fausto Sacco.