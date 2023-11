Pd: via libera al campo largo. Ora si passa alla scelta del leader anti Festa La direzione provinciale approva il documento del segretario Nello Pizza

La direzione provinciale del Partito Democratico di Avellino ha approvato, con tre astenuti, la relazione presentata dal segretario provinciale, Nello Pizza. Questa decisione riveste un significato cruciale in vista delle prossime scadenze elettorali che coinvolgeranno la città capoluogo nella prossima primavera.

Costruzione di una Coalizione di Centrosinistra

Nel documento firmato dal segretario, si legge che il Partito Democratico, insieme a Movimento Cinque Stelle, Si Può, Sinistra Italiana, App e Controvento, ha deliberato di intraprendere un percorso unitario. L'obiettivo primario è la formazione di una coalizione di centrosinistra, con l'intenzione di candidarsi al governo di Avellino. Questa mossa politica riflette una valutazione critica dell'attuale gestione amministrativa della città.

Una critica profonda alla situazione attuale in città

Il documento sottolinea in modo inequivocabile una valutazione estremamente negativa dell'attuale stato della città capoluogo descritta come immersa in una profonda decadenza, priva di un'identità chiara, ai margini della scena regionale. La mancanza di ambizione e di un profilo definito contribuiscono ad alimentare una precarietà mediocre che la coalizione intende affrontare con determinazione.

L'appello per il cambiamento

La coalizione, composta da Pd, Movimento Cinque Stelle, Si Può, Sinistra Italiana, App e Controvento, vuole pertanto inviare un segnale forte ad altre forze politiche e alla società civile di Avellino. L'obiettivo è affrontare i problemi e le emergenze che affliggono la città, proponendo soluzioni affidabili. L'impegno è quello di fissare incontri e stabilire alleanze basate sui contenuti, con l'intento di offrire alla comunità avellinese un reale orizzonte di cambiamento.

Un patrimonio politico da salvaguardare ed arricchire

Il segretario provinciale, Nello Pizza, ha concluso il documento sottolineando che la coalizione si candida ad essere il riferimento chiave in questo processo di cambiamento. L'impegno profuso nei mesi precedenti costituisce un patrimonio politico da salvaguardare ed arricchire. La coalizione si propone di insistere, affrontando i prossimi passi con consapevolezza, lavorando insieme per sottrarre la Città di Avellino a un destino che la vede attualmente irrilevante e priva di una visione chiara.

Il leader della coalizione e candidato a sindaco del centrosinistra

Archiviato il passaggio doveroso che formalizza l'esistenza di una coalizione di centrosinistra è ora di passare rapidamente all'individuazione di una figura leader capace di interpretare la sintesi degli obiettivi e dei valori a cui questa alleanza politica si ispira, una leadership solida e costruttiva che possa guidare la coalizione al prossimo appuntamento con le elezioni comunali per sfidare Gianluca Festa.