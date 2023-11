Manifestazione nazionale Pd a Roma: in 3mila dall'Irpinia pronti a partire Il segretario Pd Pizza: faremo sentire la nostra voce

Oltre 3mila persone dalla Provincia di Avellino e da tutta la Campania si accingono a raggiungere Roma nella giornata di domani, 11 novembre, per la manifestazione nazionale indetta dal Partito Democratico «Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è».

In piazza del Popolo, la folta rappresentanza campana si unirà ai democratici di tutta Italia per sostenere la necessità immediata di un «cessate il fuoco» a Gaza e per smascherare la bugie della destra al governo. Una destra che sta massacrando la sanità pubblica mentre ha completamente dimenticato i diritti e le urgenze di lavoratori, famiglie e imprese.

«La nostra presenza domani a piazza del Popolo per far sentire chiara e forte la nostra voce. Vogliamo un’Italia più giusta con i lavoratori e i ceti popolari ed un ‘cessate il fuoco’ immediato in Palestina» – ha dichiarato Nello Pizza segretario provinciale del PD Avellino.