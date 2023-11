ElezioniAvellino, Petracca riunisce il campo largo: presto il candidato sindaco I primi di dicembre la grande assemblea pubblica della coalizione di centrosinistra

Il nome del candidato sindaco del centrosinistra ad Avellino potrebbe arrivare per l'Immacolata. Entro la prima settimana di dicembre infatti si organizzerà una grande assemblea aperta alla città, sul modello di quella che si è svolta a giugno per dare il via al campo largo, dalla quale emergeranno indicazioni più precise sul nome che dovrà incarnare “l'anti Festa” alle prossime elezioni amministrative nella città capoluogo.

Ieri pomeriggio a Via Tagliamento, presso la federazione provinciale del PD si è svolto un incontro con i consigliere regionale Maurizio Petracca utile a tirare le somme del percorso programmatico che si è svolto nel coro degli ultimi mesi tra le forze che compongono ad oggi la coalizione: Il Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Si Può, Sinistra Italiana, App e Controvento.

Nel corso della riunione si è definito il mandato che sarà affidato alla persona che molto presto sarà chiamata a guidare questa coalizione.

Animi distesi, fiducia: questo è quanto traspare ufficialmente dalle parole degli invitati al tavolo del centrosinistra, anche se sullo sfondo resta una inevitabile tensione, accompagnata dal timore di arrivare tardi all'appuntamento cruciale con la presentazione del candidato, quando cioè sarà più difficile radicare in città il pensiero di una reale alternativa all'esperienza amministrativa targata Gianluca Festa.