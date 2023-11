Ciampi: "Vespe e calabroni, nessuna tutela per i vigili del fuoco" Il consigliere regionale in una nota stampa

"Oggi apprendiamo che non c’è una linea d’azione unitaria da parte della Regione Campania in merito agli interventi di disinfestazione di insetti aculeati condotti dai Vigili del fuoco. Dalla risposta alla mia interrogazione emerge un quadro delle modalità di gestione adottate in materia dalle ASL del tutto frammentario, disomogeneo e certamente non idoneo a garantire al personale dei Vigili del fuoco le tutele necessarie. La giunta si limita ad allegare le note di riscontro di sole quattro ASL campane, senza esporre una propria visione d’insieme della problematica ed eludendo le domande poste. L’esecutivo regionale non si è pronunciato in merito alla possibilità di stipulare con il Corpo dei Vigili del fuoco un’intesa che preveda di impiegare, per gli interventi di disinfestazione, delle squadre ridotte di operatori del Corpo, al di fuori degli ordinari turni di lavoro. Nessuna risposta anche in merito alle istruzioni per un utilizzo in sicurezza delle sostanze disinfestanti fornite dalle ASL e il relativo riparto delle responsabilità tra il Corpo e l’amministrazione regionale. Personalmente continuerò a monitorare la situazione affinché i Vigili del fuoco ricevano le dovute garanzie e tutele per lo svolgimento di interventi tanto delicati e importanti per l’incolumità dei cittadini”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi.