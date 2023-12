Ciampi (M5S): "Addio stazione Hirpinia in Valle Ufita entro il 2026" Il consigliere regionale: "Distribuzione delle risorse non uniforme"

Il governo Meloni a trazione leghista ci toglie la stazione Hirpinia. È quanto si evince dai dati inviati dall'Italia alla Commissione europea. Niente soldi del Pnrr per la tratta Orsara-Bovino. La rimodulazione presentata all’Europa prevede solo l’aggiudicazione dell’appalto, non la realizzazione della tratta che, come si sa, è parte della Napoli Bari che attraversa l’irpinia; l’altra è la Apice-Orsara. Un tratto essenziale perché conduce in Valle Ufita e alla stazione Hirpinia.

Il grande imbroglio del Pnnr coinvolge anche il sistema ferroviario del sud che viene tagliato in ragione di risparmi dirottati al Nord.

Le risorse gestite da Rfi, circa 24 miliardi, restano le stesse, ma la redistribuzione non è uniforme. Una parte delle risorse, infatti, rafforzerà i nodi ferroviari metropolitani, intorno alle grandi città, quasi tutte al Nord.

Uno dei lotti della prima tratta (Orsara-Bovino) figura solo tra i target che prevedevano l’aggiudicazione degli appalti. Non è invece tra i 119 chilometri che bisognerà realizzare entro l’estate del 2026 e che includono altri lotti della Napoli-Bari. Possiamo dire addio alla Stazione Hirpinia?