Asidep, il sindaco di Nusco: sono allarmatissimo, rischio bomba ecologica Stamane la protesta in contrada FIorentino

È ripresa la protesta dei lavoratori Asidep, l'azienda pubblica che effettua la depurazione nei nuclei industriali d'Irpinia. Con loro a manifestare questa mattina c'era anche il sindaco di Nusco, Antonio Iuliano, pronto a bloccare la produzione tra i circa 12 siti industriali che sono ubicati a contrada Fiorentino, nel territorio nuscano. "Qui rischia di esplodere una bomba ecologica - spiega Iuliano -. Sono pronto a fermare la produzione se non riparte il lavoro dell'Asidep, necessario per fermare il rischio inquinamento nella zona. Gli impianti sono al limite e il servizio non potrà essere assicurato. La società è stata azzerata, i lavoratori sono senza stipendi, mentre non è stata definita la nuova gestione". La situazione porterà al blocco anche degli scarichi fognari in Alta Irpinia.Il sindaco di Nusco Antonio Iuliano allarmatissimo ha annunciato ai lavoratori che sta per emettere un'ordinanza che bloccherà l'attività aziendale. "Ho scritto al prefetto, carabinieri, e a tutt ele altre istituzioni ed enti coinvolti, perché bisogna intervenire subito e trovare una soluzione che consenta, ai 700 lavoratori circa degli impianti di lavorare, ma anche di riprendere a pieno l'attività di depurazione, così da evitare inquinamento e impianto sull'ambiente". Il sindaco Iuliano invoca una soluzione ad horas, e chiede ai sindaci altirpini e prefetto di sedere ad un tavolo intorno al quale trovare soluzioni efficaci e definitive.