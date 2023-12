Due mamme nel Presepe, +Europa: "L'amore vince sempre su invidia e odio" La nota del Coordinamento di Avellino

“La priorità dei parlamentari della maggioranza è attaccare il presepe con due mamme. Se proprio vuole puntare il dito, Gasparri pensi alle famiglie di certi colleghi del Governo e non metta becco nelle famiglie e nei presepi altrui!

Rivolga la sua attenzione alla famiglie che non arrivano a fine mese e agli asili nido che il governo non sta realizzando.

Se loro sono cristiani, noi siamo sovranisti.

Le terre del Partenio e di Montevergine da secoli sono terre di fratellanza e difesa del diritto all’amore”



Condividiamo le parole di Don Vitaliano che scrive: "Il disprezzo, anche da parte di settori della Chiesa cattolica contro le famiglie #arcobaleno e la loro condanna a prescindere, senza una discussione e un confronto serio e onesto, è la pennellata di tenebra che contribuisce a dipingere la notte del nostro tempo. Perciò ci sono due mamme nel presepe!"



Amiamo gli altri come amiamo noi stessi.

E amiamoci un po' di più.