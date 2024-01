Provincia, Buonopane: "Sicuro della lealtà del Pd ma guardo anche oltre" Primo Consiglio dopo il voto del 17 dicembre. Il Presidente fissa gli obiettivi

Si è insediato questa mattina, dopo il voto del 17 dicembre, il nuovo Consiglio provinciale ad Avellino. Costituiti i gruppi consiliari, il presidente Rizieri Buonopane ha fissato gli obiettivi per il 2024: "Occorre assolutamente risolvere la questione riguardante il ciclo dei rifiuti, anche perché ce lo chiede la legge. Bisognerà decidere in Consiglio le quote di Irpiniambiente da cedere e come procedere. Altro argomento da affrontare interessa la depurazione per cui avevamo deliberato lo scorso anno e siamo in attesa di decisioni. Inoltre vorrei una presa di posizione di questo Consiglio, in quanto la Provincia ne è socio, rispetto alle attività dell'ASI e dell'Alto Calore".

Sulla nomina del vicepresidente, Buonopane ha aggiunto: "Ho appreso dai giornali di una richiesta fatta dal PD che, nonostante sia legittima, avrei voluto che venisse posta in una forma differente. Sarebbe bastato convocarmi. Ad ogni modo, mi confronterò con il Partito Democratico e con gli altri gruppi rispetto alle alleanze perché il Partito Democratico non è autosufficiente in Consiglio provinciale ed è chiaro che occorre muoversi in un quadro più complessivo e che, ovviamente, si rifà anche ad altre sensibilità politiche".