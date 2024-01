Avellino, Giordano sui concorsi: "Commissioni di garanzia con forze dell'ordine" Il consigliere Pd: "Così avremmo rassicurazioni che non escano le domande improvvidamente"

L'inchiesta della Procura sul concorso sospeso al Comune di Avellino va avanti ma intanto infuria la polemica politica. Per Nicola Giordano, consigliere comunale del Pd, "Festa scarica sempre le responsabilità sui propri dirigenti. Questa vicenda ci dice una cosa abbastanza importante e cioè che le procedure che mette in modo l'amministrazione, Festa e la parte amministrativa, sono quasi sempre problematiche e hanno necessità di un'attenta valutazione. In questo momento di campagna elettorale è importante che i concorsi si blocchino oppure se Festa li vuole fare, ha la possibilità di nominare commissioni di garanzia e invece di fare in modo che la Guardia di Finanza irrompa in aula, che è una cosa gravissima all'interno di un concorso, potrebbe semplicemente nominare un magistrato, il comandante della Guardia di Finanza e il comandante dei Carabinieri, se danno la disponibilità. Avremmo quantomeno un minimo di garanzia e trasparenza che le domande non escano in maniera improvvida esponendo così l'amministrazione all'ennesima figuraccia".