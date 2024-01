Contro il progetto di Autonomia, ad Avellino Cinque Stelle in piazza Domani martedi 16 gennaio alle 17,30 in Piazza Libertà

Il Movimento Cinque Stelle Avellino a difesa della Costituzione. Martedì 16 gennaio 2024 ad Avellino in piazza Libertà alle ore 17.30

Il Movimento Cinque Stelle partecipa all'iniziativa a difesa della Costituzione e contro il Ddl Calderoli il 16 gennaio 2024 ad Avellino in piazza Libertà presso la prefettura alle ore 17.30. Il 16 gennaio infatti è fissato l'inizio dell'esame in aula al Senato del Ddl Calderoli sull'autonomia differenziata. Il M5s assicura la partecipazione alla manifestazione pubblica insieme al Coordinamento per la democrazia costituzionale e ai sindacati. "Portiamo i nostri simboli, le nostre bandiere e soprattutto il nostro No convinto alla proposta Spacca Italia".