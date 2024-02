In piazza per Navalny, la fiaccolata organizzata da Fratelli d'Italia Alle 18.30 in Piazza Libertà con una delegazione del partito.

«La tragica morte di Alexei Navalny rappresenta un inquietante episodio sul quale tutti abbiamo il dovere di pretendere che sia fatta al più presto chiarezza.

A Roma, presso il Campidoglio, e in contemporanea ad Avellino, alle ore 18.30 nella nostra Piazza Libertà, come immaginiamo accadrà in altre parti d’Italia, si accenderà la fiaccola della libertà e si scenderà in strada per quella che oggi è più che mai una giornata dove non esiste colore politico, dove si manifesta pacificamente uniti, per esprimere con forza il desiderio di conoscere fino in fondo la verità.

Noi irpini, noi avellinesi tutti, dagli esponenti politici alle famiglie, dai giovani agli anziani, saremo fianco a fianco, l’uno con l’altro, per dire al mondo, a modo nostro, che non esistono bandiere quando c’è di mezzo la strenua difesa della libertà».

Così Ines Fruncillo, Presidente Provinciale Avellino per Fratelli d’Italia, nell’annunciare la sua partecipazione alla fiaccolata di oggi a Piazza Libertà con una delegazione del partito.