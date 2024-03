Azione scende nelle piazze d'Italia: tappe ad Avellino e Ariano Banchetti e proposte per le prossime elezioni europee di giugno

Sabato 9 marzo ad Avellino al corso Vittorio Emanuele e domenica 10 marzo ad Ariano Irpino in piazza Plebiscito, saranno predisposte delle postazioni di Azione, dove gli organismi locali interagiranno con la cittadinanza e con gli iscritti in linea con la mobilitazione stabilita dalla direzione nazionale del partito.

Le iniziative si svolgeranno entrambe in mattinata e avranno come obiettivo la divulgazione del programma elettorale di Azione per le prossime elezioni europee di giugno.

Non mancherà tuttavia l'informazione agli interlocutori sulle future iniziative di politica locale. Simpatizzanti, iscritti e cittadinanza tutta, sono invitati a partecipare.