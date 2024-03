Regionali Campania: ipotesi Piantedosi. Il ministro irpino possibile candidato Prove di compattezza nel centrodestra durante le grandi manovre per le elezioni regionali

Matteo Piantedosi, attuale Ministro dell'Interno rappresentante della Lega, potrebbe essere indicato come potenziale candidato del centrodestra alle imminenti elezioni regionali del 2025. L'indiscrezione, ripresa con vigore da Repubblica, fa nuova luce sul futuro della regione e sulla strategia politica del centrodestra. Le manovre per le elezioni regionali in Campania spingono la premier Giorgia Meloni ad interessarsi in prima linea alle vicende elettorali dopo gli insulti e i botta e risposta con il governatore De Luca che, lo scorso 16 febbraio, organizzò una manifestazione di protesta a Roma con i sindaci e gli amministratori campani per dire no all’autonomia differenziata ed accelerare i tempi sull’accordo di Coesione.

Sebbene i tempi siano ancora lunghi e lo scenario politico in costante evoluzione, l'idea dell'irpino come candidato rappresenta un asso nella manica per Matteo Salvini, il quale potrebbe decidere di sfruttare questa carta strategica per consolidare la posizione della Lega nel Sud Italia. Tuttavia, resta da vedere se Salvini stesso manterrà la leadership del suo partito dopo le elezioni europee, dato che un eventuale tracollo potrebbe rimettere in discussione tutte le ipotesi attuali.

Nel frattempo, Fratelli d'Italia sembra avere le proprie carte da giocare, puntando sul ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, napoletano doc, già attivamente impegnato da mesi sul territorio e quasi in campagna elettorale. Il confronto tra Piantedosi e Sangiuliano potrebbe delineare una sfida avvincente, in un contesto politico regionale in cui le dinamiche sono sempre in evoluzione.