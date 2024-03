Avellino al voto, anche i 5 Stelle d’accordo con Gengaro candidato sindaco L’incontro con l’onorevole Michele Gubitosa all’indomani del tavolo del centrosinistra

Anche il Movimento 5 Stelle approva l’indicazione di Antonio Gengaro a candidato a sindaco. Ma la sua candidatura non è ancora stata ufficializzata. Così come è avvenuto per l’avvocato De Maio, ci sarà del tempo per poter riflettere. Intanto questa mattina i rappresentanti del Movimento 5Stelle si sono riuniti nella sede di via Mancini per un incontro di natura politica. Un’occasione per discutere di tematiche di rilievo e condividere strategie operative. Presente, tra gli altri, il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, e il deputato Michele Gubitosa, vice presidente nazionale del Movimento. L’onorevole Gubitosa ha sottolineato la volontà del movimento di appoggiare l’indicazione del candidato. “Il tavolo ha raggiunto una convergenza del 90% su Gengaro, mancando solo il sì di Sinistra Italiana, che spero arrivi presto. Nel caso Sinistra Italiana non sia d'accordo su Gengaro, dovremo ricominciare, ma siamo qui per questo, quindi andiamo avanti”.

Per quanto riguarda la scelta tra il segretario provinciale del PD e Gengaro, Gubitosa aggiunge: “Con il PD siamo abituati a negoziare. A Roma, quasi quotidianamente, abbiamo ruoli istituzionali da definire, come presidenti e vicepresidenti di commissioni, sia nel Parlamento che al di fuori. Il PD ha varie correnti ufficiali che talvolta sono in disaccordo tra loro, quindi siamo consapevoli delle divisioni interne. Ieri sono stati proposti diversi nomi, inclusi quelli di Gengaro e del segretario provinciale del PD. Noi abbiamo scelto Gengaro perché crediamo sia il candidato migliore per la coalizione Movimento 5 Stelle e centrosinistra. Entrambi i candidati proposti dal PD erano divisivi, ma abbiamo scelto quello che consideravamo meno divisivo per la città”.