Elezioni caos ad Avellino: "Adesso basta, +EUROPA chiede unità e decisione" La nota del partito della Bonino

In un momento cruciale per la vita politica e sociale della nostra comunità, Più Europa osserva con crescente preoccupazione l'attuale impasse in cui versa la coalizione di centro-sinistra. Nonostante mesi di dialoghi e incontri, la mancanza di un candidato sindaco condiviso mina le basi per una vera rappresentanza democratica e un'efficace azione politica. La nostra volontà di partecipare alla costruzione di una nuova idea di città, finora espressa attraverso un ruolo di ascolto e proponendo punti programmatici, si scontra con un immobilismo che non possiamo più permetterci. La città richiede una guida chiara e condivisa, capace di rappresentare l'intero spettro dell'area di centro-sinistra, unendo sotto un'unica visione le diverse anime che compongono la coalizione.

In questo contesto, +EUROPA richiede con forza che si ponga fine a questa fase di stallo. È fondamentale identificare e sostenere una figura di candidato sindaco che goda dell'appoggio unanime di tutto il tavolo, superando divisioni e particolarismi che finora hanno impedito di procedere uniti verso l'obiettivo comune.

Chiediamo un rinnovato impegno a tutti i livelli del dialogo politico per raggiungere, in tempi brevi, una decisione che rispecchi il desiderio di cambiamento e progresso auspicato dai cittadini. Solo attraverso un valido programma ed una leadership collettivamente sostenuta possiamo affrontare le sfide che ci attendono e costruire insieme il futuro della nostra città.

+EUROPA continua ad impegnarsi a contribuire attivamente a questo processo, offrendo il proprio programma e la visione per realizzare una Avellino Europea, e restando disponibile al confronto purché il candidato proposto non sia sostenuto solo da una parte della coalizione.

È il momento di agire con unità, responsabilità e determinazione.

Il documento è firmato +EUROPA AVELLINO