Campo largo in fibrillazione, Gubitosa a Petracca: "Basta polemiche" La nota del deputato M5S dopo la conferenza stampa del Pd Petracca

“Non ho letto nessun attacco nei miei confronti da parte di Maurizio Petracca. Nelle parole usate oggi in conferenza stampa, il consigliere si è limitato a enunciare i fatti e ha espresso il suo punto di vista a proposito delle frasi da me pronunciate in occasione delle interviste rilasciate a media nazionali e locali. Quelle mie parole sono pubbliche, chiunque ha la possibilità di leggerle ed è libero commentarle come meglio crede. Allo stesso modo, è assolutamente legittima la decisione di Petracca di indire una conferenza stampa per spiegare il proprio punto di vista. Ora, però, spero che sia arrivato il momento di metterci alle spalle le polemiche sterili, di guardare avanti e di pensare al futuro della nostra città”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, deputato irpino e Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.