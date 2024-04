Scontro nel Pd, Gengaro chiede a Pizza un confronto con dirigenti e consiglieri Il candidato sindaco del campo largo apre una fase di chiarimento all'interno del partito

Ritrovare l'entusiasmo e la compattezza per una sfida elettorale molto difficile. E' questo l'obiettivo del candidato sindaco del campo largo Antonio Gengaro, che ha chiesto al segretario provinciale del Pd Nello Pizza di convocare in tempi brevi un tavolo con la dirigenza del partito e il gruppo consiliare uscente.

Gengaro ha immediatamente raccolto l'invito del consigliere regionale Petracca a superare le incomprensioni che ci sono state in questa fase. "Sono il primus inter pares", ha chiarito Gengaro confermando di volersi ritagliare il ruolo di garante dell'alleanza di centro sinistra. "Voglio solo lavorare ora per il futuro della città e per il cambiamento", ha spiegato.