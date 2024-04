Domiciliari Festa, Conte:"La questione morale frustra le speranze dei cittadini" Il leader dei 5 Stelle sui casi Bari, Puglia, Sicilia e Avellino

Il Movimento 5 stelle lavora per un progetto serio con il Pd ma dopo i recenti fatti di cronaca non si puo' ignorare la questione morale. Bari, la Puglia, la Sicilia, Avellino: si moltiplicano le inchieste giudiziarie e gli arresti per intrecci tra politica e malaffare. "Voto di scambio politico-mafioso, truffe, corruzione: la politica sta dando uno spettacolo impietoso - dice in una intervista a 'Quotidiano Nazionale' il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte -. Questo frustra le speranze dei cittadini, che si allontanano dalla partecipazione. Mettiamoci nei loro panni. Quando sai che in campo ci sono acchiappavoti, clientele, voti di scambio e criminalita' inizi a pensare che votare o partecipare in prima persona alla vita politica sia inutile se sei una persona perbene, che non ce la farai mai a far vincere le tue idee. C'e' poi una cosa in particolare che davvero mi angoscia". "Come ai tempi di Mani Pulite - osserva l'ex premier -, la classe dirigente del Paese rischia di perdere il treno di un radicale cambiamento, di una radicale bonifica della vita politica e delle sue regole del gioco. Questo treno lo sta perdendo per prima la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che non ha detto una parola su un suo esponente in Sicilia arrestato per voto di scambio politico-mafioso, che non fa dimettere i suoi ministri nemmeno di fronte a pesanti inchieste che riguardano truffe sui fondi Covid".