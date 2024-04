Avellino, i dubbi del centro destra: "Nessuna minestra riscaldata..." Lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. Con chi ce l'ha?

"Ad Avellino non proporremo nessuna minestra riscaldata. Il passato è passato". Lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. "Novità e competenza - aggiunge Martusciello- ma sopratutto linearità politica, perché il detto 'chi ha tradito una volta tradisce sempre' si applica anche in politica. Nella prossima settimana Forza Italia avanzerà la sua proposta di candidatura a sindaco ad Avellino", conclude l'eurodeputato.

Non è chiaro con chi ce l'abbia Martusciello. Finora tra i nomi circolati nell'area di centro destra ci sono quelli di Cosimo Sibilia, Gennaro Romei, Dino Preziosi e Modestino Iandoli. A meno che il cordinatore azzurro non intenda sostenere l'ipotesi Rino Genovese che però cancellerebbe i simboli ufficiali dei partiti. Vedremo.