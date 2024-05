Centrodestra diviso. "Se all'ultimo minuto scoppia la pace siamo tutti contenti" Le dichiarazioni dell'onorevole Gianfranco Rotondi

E' stata inaugurata ieri pomeriggio ad Avellino la sede del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, lungo il Corso Vittorio Emanuele II. Presente la coordinatrice provinciale Ines Fruncillo, l'onorevole Edmondo Cirielli, l'onorevole Gianfranco Rotondi e Cosimo Sibilia. E' stato intanto il candidato sindaco di Fdi, Modestino Iandoli illustrare alla premier Meloni il caso Avellino, dove il centrodestra arriva al voto diviso con Fratelli d'Italia in corsa da solo. Ultime ore per la presentazione delle liste. Termine ultimo quello di mezzogiorno di oggi, sabato 11 mggio. E l'onorevole Gianfranco Rotondi spera nella divina provvidenza per eventuali ultimi accordi prima dello stop agli accordi.

“Sicuramente, al momento, non c'è unità nel centrodestra. Sono un parlamentare, non un dirigente dei partiti del centrodestra, ma essendo stato votato da tutti loro, ho fatto tutto il possibile per mantenerli uniti. Non ci sono riuscito, nessuno ci è riuscito finora, e può darsi che il lume della provvidenza possa farlo nelle ultime ore, chissà”, dichiara l’onorevole Gianfranco Rotondi. “Ritengo sia un errore andare separati, ma può anche essere una risorsa, perché in politica bisogna sempre parlare dopo. Il campo largo alle elezioni politiche in questa città ha ottenuto il 60% dei consensi, sommando quelli dei miei due competitori, quindi dovrebbe vincere al primo turno. Per certi aspetti, il fatto che ci siano tanti candidati rende più difficile il conseguimento di questo obiettivo. Quindi può anche darsi che l’errore sia più indovinato della strategia lucida”.

Dal canto suo l'onorevole Cirielli spiega: “Se Forza Italia e la Lega presentano i loro simboli e si uniscono a noi, saremmo molto contenti di accoglierli. Se vogliono formare un’altra coalizione con un’altra proposta, a condizione che includa i partiti Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, saremmo massimamente disponibili, ma purtroppo hanno deciso diversamente”, afferma l’onorevole Edmondo Cirelli, Vice Ministro degli Affari Esteri. "Non mi sembra che il centrodestra stia governando, quindi è un po’ difficile perdere quello che non si ha. Ma credo che ci sarà sicuramente un secondo turno e magari dopo il secondo turno vedremo chi rappresenterà il centrodestra e chi, arrivato al secondo turno, dichiarerà chiaramente di essere di centrodestra. Se Fratelli d’Italia conta di arrivarci e se la bandierina di Fratelli d’Italia arriva, dimostra chiaramente qual è il colore che indossa. Fratelli d’Italia è disposta ad allearsi con chi dichiara di essere di centrodestra. In modo chiaro, credo che noi abbiamo il dovere di parlare con chiarezza ai cittadini, le alleanze vanno fatte di fronte agli occhi dei cittadini e non dopo. Nel futuro ballottaggio, se Fratelli d’Italia dovesse arrivare come immaginiamo al secondo turno o al ballottaggio, chiederà l’alleanza con chi dichiara di essere di centrodestra e in ogni caso saremmo pronti a sostenere un candidato, ma deve essere di centrodestra. Ma è più semplice creare una coalizione che creare lavoro. La nostra posizione è chiara, se gli altri partiti del centrodestra intendono presentarsi con i loro simboli senza inganni verso gli elettori, con chiarezza Fratelli d’Italia è pronto a valutare ogni cosa. Lo abbiamo detto per mesi, grazie a Ines Fruncillo che ha avuto grande pazienza nonostante fosse anche candidata alle europee, per fare interminabili riunioni che alla fine rimandavano sempre. Credo che a un certo punto si abbia il dovere di parlare soprattutto agli elettori, ai programmi e ai progetti delle città. Credo che Forza Italia e la Lega abbiano una grande tradizione politica e debbano avere la voglia di dichiararsi con i loro simboli di fronte alla città di Avellino e chiedere il consenso insieme al resto del centrodestra e, nel caso specifico della destra, di Fratelli d’Italia".