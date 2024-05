Comunali, Boccieri sindaco: ecco la lista "Progetto Avellino Futura" Ecco tutti i nomi dei candidati

A sostegno a Vittorio Boccieri per la candidatura a Sindaco di Avellino, la lista "PROGETTO AVELLINO FUTURA". A margine della presentazione delle liste una buona notizia per il capoluogo: è stato Il candidato sindaco a raccontare di lievi segnali di ripresa per Luigi Urciuoli, ideatore del progetto politico e da lunghi giorni ricoverato nel reparto di rianimazione del Moscati. "Sono entrato in gioco circa quindici giorni fa - ha detto Boccieri -, sostituendo l'amico Luigi Urciuoli. A lui vanno i meriti, sia dal punto di vista politico che soprattutto per quanto riguarda il territorio. È una persona molto conosciuta, presente e vicina alla gente; tutti sanno che è un veterinario. Fortunatamente, oggi abbiamo ricevuto la buona notizia che si sta riprendendo, anche se lentamente, e quindi esprimiamo i nostri auguri e le nostre preghiere affinché si rimetta presto. Dal punto di vista politico, continueremo a promuovere le sue idee e il suo programma, che sono sempre stati il cuore pulsante delle attività del Dottor Luigi Urciuoli".

- Barbarisi Anastasia Ester

- Basile Maria Assunta

- Cafasso Pietro

- Casali Lidia

- D’Alelio Angelo

- De Feo Marco

- Festa Giuseppe

- Festa Marianna

- Ferrandino Carmine Costantino

- Frungillo Nadia

- Garofano Jessica

- Loguercio Vito

- Longo Stefano

- Marzullo Gerardo

- Pastore Davide

- Russo Elvira

- Scamamarro Chiara

- Solimene Antonio

- Sorrentino Massimo

- Spiezia Stefania

- Valentino Concettina

- Vasco Antonio

- Vollaro Giovanna