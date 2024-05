Azione Avellino, Gambacorta: "Ecco la nostra squadra" Tutte le nomine in accordo con il segretario regionale Luigi Bosco

Nell’ambito del processo di strutturazione di Azione su base provinciale e in attesa dello svolgimento del congresso provinciale e dei congressi locali, il commissario della provincia di Avellino Domenico Gambacorta, nominato con delibera del comitato direttivo nazionale di Azione del 24 gennaio 2024, in accordo con il segretario regionale Luigi Bosco, ha provveduto ad effettuare le seguenti nomine:

Vice-coordinatore vicario Stefano Farina, responsabile enti locali Generoso Moccia, responsabile del dipartimento economia e lavoro Rosalia Passaro, responsabile segreteria organizzativa e tesseramento Donato Genua, responsabile della formazione politica Raffaela Manduzio, responsabile Zes Romualdo Meola, responsabile designazione rappresentanti di lista e operazioni elettorali Erica Guardabascio,

responsabile Under 30 Ettore Iuspa, vice responsabile Under 30 Michele Schena, commissario cittadino per la città di Avellino Emilio Sarno, coordinatore per la Valle Caudina Claudio Vittorio.