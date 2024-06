Europee, Sandra Mastella a Castelfranci: "Più attenzione alle aree interne" Iniziativa domani 4 giugno alle 20. L'avvocato Della Porta: "Noi di centro è fortemente presente"

Rush finale per la campagna elettorale per le Europee anche in Irpinia.

Sandra Mastella - candidata al Parlamento europeo per la lista Stati Uniti d’Europa parteciperà a una iniziativa a Castelfranci martedì 4 giugno, alle ore 20.00 in via S. Eustachio. Un segnale che conferma il forte radicamento di "Noi di Centro" in provincia di Avellino.

"La scelta di venire in Alta Irpinia - chiarisce l'avvocato Antonio Della Porta - risponde all’esigenza di mettere in risalto lo stato di abbandono delle aree interne, in primo luogo la rete di viabilità che collega la città di Avellino ai comuni dell’alta Valle del Calore che versa in condizioni pessime".

Il confronto con Sandra Mastella è anche mirato a rilanciare "l’utilizzo efficace dei fondi europei che possono costituire un'ancora di salvezza per le zone interne".

"Per la città capoluogo - spiega l'avvocato Della Porta - tenuto conto della crisi di fiducia degli elettori scaturita dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’amministrazione uscente, abbiamo preferito non dare appoggio ad alcuna compagine, riservandoci eventuali valutazioni per il ballottaggio".

"Auspichiamo - conclude l'esponente di Noi di Centro - che la prossima amministrazione possa ricostruire il clima di fiducia con l’elettorato, tutelando il buon andamento e l’imparzialità che deve contraddistinguere la pubblica amministrazione".

Ora l'obiettivo della formazione politica dell'onorevole Clemente Mastella, è quello di costituire una sede nella città di Avellino potendo contare sull'impegno politico del segretario cittadino, l'avvocato Antonio Della Porta.