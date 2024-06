Voto comunali, ultimi appelli al voto: Avellino alle urne dopo l'inchiesta 168 i comuni al voto in Campania. Alle 23.59 di venerdì scatta il silenzio elettorale

Non solo elezioni Europee. In Campania, sabato 8 e domenica 9 giugno, le urne si apriranno anche per le elezioni comunali. Sono ben 168 i Comuni della Campania dove si andrà al voto, tra questi c'e' un solo capoluogo di provincia, ossia quello di Avellino, di recente travolto da un'inchiesta sulla pubblica amministrazione uscente per presunte irregolarità in appalti, concorsi e sponsorizzazioni che ha portato il sindaco Gianluca Festa agli arresti domiciliari. I candidati sindaco ad Avellino sono sette, in totale sono impegnate 17 liste con circa 400 aspiranti consiglieri: Vittorio Bocciero (sostenuto dalla civica Progetto Avellino futura), Aldo D'Andrea (candidato per Unione popolare), Antonio Gengaro (sostenuto da Movimento 5 Stelle, Pd, Avellino progetto partecipato, per Avellino Gengaro sindaco), Rino Genovese (Forza Italia, e le civile Patto civico per Avellino, Forza Avellino, Moderati e Riformisti, La Rondine, Cittadini in Movimento), Modestino Iandoli (Fratelli d'Italia), Laura Nargi (sostenuta dalle civiche Davvero, Siamo Avellino, Viva la Liberta', Per Avellino; e' l'ex vicesindaco di Festa e attualmente è indagata a piede libero) e Gennaro Romei (Unione di centro). Complessivamente in Irpinia sono 41 i Comuni al voto. In provincia di Salerno verranno rinnovati 47 Consigli comunali; in provincia di Caserta 31; in provincia di Benevento 35; in provincia di Napoli 23. In queste ore tra piazze ed hotel gli ultimi appuntamenti elettorali per la scelta del nuovo sindaco di Avellino. Il silenzio prima del voto scatterà dalla mezzanotte tra venerdì e sabato. Urne aperte a partire da sabato pomeriggio alle 15:00. fino alle 23 dello stesso giorno, poi si riparte dalle sette di domenica 9 giugno fino alle ore 23 dello stesso giorno.

Sono poco più di 158 mila gli elettori chiamati al voto nelle complessive 205 sezioni. 53 mila aventi diritto al voto ad Avellino. Riflettori puntati oltre che su Avellino nei comuni con maggiore popolazione: Montoro, Mercogliano e Montella: in quest'ultimo comune il sindaco uscente, Rino Buonopane, è anche il presidente della Provincia. In attesa della conferma e della ufficializzazione da parte della Commissione elettorale insediata presso il Tribunale di Avellino, sono sette i candidati sindaci di Avellino sostenuti complessivamente da 17 liste con circa 400 candidati consiglieri che aspirano ad uno dei 32 seggi del consiglio comunale.