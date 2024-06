Elezioni a Montecalvo Irpino: fascia tricolore in paese a Francesco Pepe Per il vincitore 1308 voti con una percentuale pari al 52,52%

Si è chiusa con la vittoria di Francesco Pepe la sfida accesa a Montecalvo Irpino alle amministrative 2024. Per il vincitore 1308 voti con una percentuale pari al 52,52%. Esce sconfitto l'ex sindaco del paese Carlo Pizzillo, sceso di nuovo in campo in questa competizione per la fascia tricolore. Per lui 1231 preferenze con il 48,48%. Elettori: 4.357, votanti: 2.581 (59,24%). schede nulle: 26, schede bianche: 16, schede contestate: 0.