Comunali Avellino: è ballottaggio Gengaro-Nargi. "Siamo pronti alla sfida" Gengaro ottiene il 36,98% (11353 voti), supera di 1378 voti Nargi che si attesta al 32,48% 9975 voti

Sarà sfida a 2 al ballottaggio, il prossimo 23 e 24 giugno, ad Avellino tra Laura Nargi, vicesindaco uscente, sostenuta da tre liste civiche, e Antonio Gengaro, candidato di Pd, M5S e movimenti e associazioni, che hanno dato vita a 4 liste a sostegno. Terzo Rino Genovese, il giornalista della Rai sostenuto da un progetto di cinque liste civiche. Alle altre forze si consegna un consenso con meno del 10 per cento. Antonio Gengaro non paga il rischio di un voto disgiunto e il campo largo gli assicura un largo consenso con 11353 voti. Fra quindici giorni la resa dei conti con Laura Nargi che ieri di voti ne ha raccolti 9975. Sfida dunque ad Avellino, unico comune capoluogo in Campania al voto, tra centrosinistra e liste civiche. Antonio Gengaro (centrosinistra) ottiene il 36,98%; Laura Nargi (civiche) ha il 32,49%. Il dato è definitivo, ed è arrivato nel cuore della notte. Rino Genovese ha ottenuto 6711 preferenze (21,86%), Modestino Iandoli 1.314 voti (4,28%), Aldo D'Andrea 720 voti (2,35%), Gennaro Romei 397 preferenze (1,29%), Vittorio Boccieri 231 voti ( 0,75%).

Gengaro: noi siamo la novità il campo progressista

Pronti alla sfida Gengaro e Nargi. Già nel tardo pomeriggio di ieri si era delineato netto lo scenario del ballottaggio. "Siamo pronti alla sfida - aveva dichiara Gengaro che ha superato Laura Nargi di 1378 voti - l'alternativa è tra un sistema di potere e noi, la novità il campo progressista, forze giovani e fresche che vogliono dare un contributo per la città di Avellino. La città ha risposto bene e ringrazio tutti per il consenso accordatoci. La comunità avellinese credo abbia capito da che parte si debba stare. Ero certo che il risultato fosse così largo, proprio perchè la mia candidatura ha unito le tante anime del Partito Democratico che senza di me probabilmente sarabbero implose”.".Il campo largo tiene ed ora Gengaro pensa già al ballottaggio e alla sua competitor Nargi che subito viene sfidata al confronto pubblico.

Nargi: Abbiamo ottenuto un risultato straordinario

"Quello che noi faremo è rivolgerci ai cittadini non agli apparati e sistemi per quello che abbiamo dimostrato in questi giorni.

E’ stato un viaggio straordinario. Un viaggio tra i quartieri, per la città con la mia squadra. Siamo una coalizione civica che ha raggiunto un qualcosa di straordinario”. Spiega Laura Nargi -. Mi aspettavo questa sfida . Loro sono la politica che non ce l’ha fatta, ma soprattutto hanno un apparato molto forte e strutturato. Eravamo un Davide contro Golia. Dialogheremo con tutti quelli che vogliono credere nel nostro progetto. Noi vogliamo dialogare con i cittadini, loro sono coloro che vogliamo raggiungere. L’inchiesta? I cittadini sono molto più intelligenti di ciò che credono i nostri avversari, i processi si fanno nelle aule . In questi lunghi giorni di campagna elettorale - ha spiega Nargi ad Ottochannel tv ieri nel corso della diretta elettorale - sono stata vittima di attacchi vili e scomposti da alcuni dei miei avversari, ma non faccio di tutta l'erba un fascio, ci sono stati competitors corretti, che hanno pensato a lavorare serenamente e a loro faccio i miei auguri.".