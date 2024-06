Comunali Avellino, ecco i candidati più votati: boom per Mazza e Giordano Due i più votati tra le liste dei Dem e di Nargi

I risultati ufficiali delle elezioni amministrative Avellino 2024 consegnano il dato del ballottaggio; per eleggere il sindaco servirà un secondo turno di voto tra Gengaro e Nargi che si terrà tra due settimane. Dati alla mano tra le liste quella più votata è stata quella del Pd.

Sono terminate nella notte le operazione di scrutinio per le 72 sezioni ad Avellino. Per quanto riguarda le liste, la più votata alle elezioni Avellino 2024 è stata quella del Partito Democratico (19,61%), seguita da Davvero (17,00%) e Controvento (10,48%). In queste comunali l’affluenza definitiva è stata del 69,39%, in calo rispetto al 2019.

Intanto si guarda ai voti espressi per i candidati in lizza e si contano le preferenze per le liste dei riferimento dei due candidati. Tra le file del vice sindaco uscente è Marianna Mazza ( lista Davvero) ad ottenere 721 preferenze. Tra le fila del Pd il più votato è stato Nicola Giordano 640 preferenze. Buono il dato per Jessica Tomasetta con 629 vori e 601 per Antonio Genovese, ex assessore della ex giunta . Continuando a scorrere i dati della ex vice Nargi Mario Spiniello ottiene 596 preferenze, triplicando quanto fatto alle elezioni del 2019. La lista “Siamo Avellino” viene guidata da Alberto Bilotta con 378 preferenze, la quota rosa vede Olimpia Rusolo con 238 voti. “W la Libertà” ottiene con Monica Spiezia 399 preferenze.

Nello schieramento del Pd a sostegno di Antonio Gengaro, tra le preferenze Enza Ambrosone sale sul podio dei più votati con 601 preferenze e Ettore Iacovacci con 501; Luca Cipriano 498 e Gennaro Cesa 427. Nella coalizione Amalio Santoro (409 voti con la lista Per Avellino), Antonio Aquino (252, Movimento Cinque Stelle) e Francesco Iandolo (362, APP).

nello schieramento di Rino Genovese l’assessore uscente Geppino Giacobbe ottiene 490 preferenze, seguito da Sergio Trezza 439. Entrambi con la lista “Moderati e riformisti”. Sono state 389 i voti ottenuti da Gerardo Melillo con “Forza Avellino”.