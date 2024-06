"Quasi 10mila voti, grazie Avellino. Ora con grinta e cuore al ballottaggio" La candidata sindaco Laura Nargi ringrazia i suoi elettori

"Grazie di cuore ai quasi 10 mila avellinesi che, con il loro voto, hanno voluto premiare la mia persona e l’idea di città che ho messo in campo insieme alla mia squadra. - spiega la candidata sindaco ad Avellino, in Lizza contro Antonio Gengaro al ballottaggio -.É evidente che Avellino non vuole tornare indietro e non guarda con nostalgia al passato. Vuole, piuttosto, guardare con fiducia al futuro. Ed è per questo che nelle prossime due settimane, lavoreremo ancora con più determinazione e passione per allargare il consenso che si è coagulato attorno ad una visione di città viva, dinamica e vitale

Lo faremo senza snaturare la nostra proposta per Avellino. Parlando direttamente agli avellinesi, quartiere per quartiere, con la sincerità e la schiettezza che ha contraddistinto la nostra campagna elettorale. Illustrando con ancora più chiarezza il nostro programma e i temi su cui immaginiamo lo sviluppo sostenibile ed inclusivo della città. Saranno due settimane impegnative ed entusiasmanti, ma sono convinta che con il vostro aiuto arriveremo a centrare l’obiettivo di guidare Avellino verso il domani. Grazie di cuore

Laura.