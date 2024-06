Forza Italia, Carmine De Angelis vice coordinatore regionale del partito Il sindaco di Chiusano e responsabile irpino di FI si occuperà dell'attuazione del programma

"Il Prof. Carmine De Angelis, coordinatore di Forza Italia in provincia di Avellino, entra nel coordinamento regionale come vice coordinatore con delega all' attuazione del programma regionale". Ad annunciarlo è il coordinatore degli azzurri campani, Fulvio Martusciello. "Scriveremo un programma partecipato e rappresentativo. Non ci sarà più divisione tra aeree interne e fascia costiera", ha detto Martusciello.