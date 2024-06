Avellino, Romei (Udc): non ha vinto il centrodestra, la politica vera è altro... L'analisi sul voto: noi coerenti, altri pronti a cambiare idea nello spazio di un battito d'ali

di Gennaro Romei*

Le elezioni amministrative al Comune Capoluogo hanno rappresentato per l’UDC della provincia di Avellino un momento esaltante, al di là del risultato. Si era consapevoli delle difficoltà, ma, ad un tempo, si è scelta la strada del coraggio, con una proposta identitaria, valoriale e programmatica ben definita.

Non essersi piegati alla logica del civismo, malgrado le lusinghe ricevute, testimonia il nostro modo di essere sullo scenario politico e la nostra idea di Politica, scevra da scorciatoie facili e da scelte disinvolte.

La partecipazione alle elezioni amministrative ha consentito alla nostra forza politica di dare il via al processo di radicamento sul territorio, ponendoci quale punto di riferimento credibile per coloro che ancora credono nella Politica e si adoperano affinchè questa provincia possa vivere una stagione di rilancio, in termini di sviluppo, con necessarie ed ineludibili ricadute occupazionali.

Il nostro progetto politico si dispiega senza soluzione di continuità, con l’implementazione degli aderenti all’UDC avvenuta in questi giorni, con soddisfazione e fiducia per le nuove sfide che ci attendono.

Auguriamo al Sindaco di Avellino, Laura Nargi, espressione di continuità amministrativa, buon lavoro. Ma, di certo, non siamo tra coloro che ritengono che a vincere sia stato il Centrodestra. Ha vinto la dr.ssa Nargi supportatata da coloro che già cinque anni fa erano al fianco dell’amministrazione Festa.

Restiamo basiti di fronte a chi pensa di ascriversi il risultato del Comune di Avellino, con dichiarazioni e spiegazioni oltremodo fantasiose e sprovviste di fondamento.

Continuiamo a ritenere che la Politica sia altro rispetto al civismo e continuiamo nel percorso avviato con rinnovata fiducia.

Non viviamo di Politica né siamo mossi da smodata ambizione, lasciamo ad altri la corsa al carrierismo sfrenato, in nome del quale si è pronti a declamare tutto e l’esatto contrario nello spazio di un battito d’ali. La Politica vera è altro e in nome degli ideali e dei valori Cattolici Democratici intendiamo vivificare ancor più la nostra azione, senza proclami, ma testimoniandolo nel quotidiano, con la consapevolezza di poter offrire un punto di riferimento credibile a quanti vivono le difficoltà del tempo presente.

*Segretario provinciale Udc Avellino