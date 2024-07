Il sindaco di Mercogliano chiarisce: nessuna adesione a Forza Italia La sua presenza alla convention solo per amicizia nei confronti del commissario

E' noto a chiunque segua la politica locale che al Presidente Angelo Antonio D'Agostino mi lega un solido rapporto di amicizia e di rispetto reciproco. Tale rapporto, che si fonda sulla stima che nutro nei suoi confronti, viene spesso connotato politicamente, attribuendomi erroneamente appartenenze partitiche che non esistono.

La mia presenza alla conferenza stampa di presentazione della nuova sede di Forza Italia Avellino di venerdì scorso è stata dettata unicamente dall'affetto e dalla considerazione che nutro per l'on. D'Agostino e dall'interesse che, in quanto primo cittadino, solitamente manifesto per le iniziative di tutte le forze politiche che sostengono la maggioranza di Mercogliano. Una compagine civica, connotata dalla presenza di diverse forze politiche e da varie espressioni dell'associazionismo e del volontariato locale.

Come spesso accade, tuttavia, la mia presenza a qualsiasi manifestazione genera 'interpretazioni' che vanno al di là del perimetro che ho delineato, tanto da costringermi nuovamente a chiarire che non ho aderito ad alcuna formazione politica, neanche, nel caso specifico, a Forza Italia.

Sono impegnato insieme a tutti i consiglieri di maggioranza e alla nuova Giunta ad assicurare a Mercogliano non solo una buona ed efficiente amministrazione dell'ordinario, ma soprattutto a gettare le basi di una crescita che tenga conto responsabilmente della complessa condizione nella quale vivono le aree interne e, al contempo, delle non poche opportunità che ci vengono offerte dalle Istituzioni europee con i fondi del PNRR e, si spera, con i nuovi fondi di sviluppo e coesione. Così in una nota l'avvocato Vittorio D'Alessio, Sindaco di Mercogliano.